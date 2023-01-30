«Аль-Хиляль» готов предложить Месси самую большую зарплату в истории футбола

Руководство «Аль-Хиляля» намерено предложить нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси зарплату в размере более 220 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что в настоящий момент Криштиану Роналду в «Аль-Насре» получает меньшую сумму.

По информации источника, если 35-летний аргентинец согласится на переход в саудовскую команду, он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Добавим, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за парижан он провел 22 матча, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.