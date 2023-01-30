World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ливерпуль» планирует подписать Канте летом 2023 года

Соглашение француза с «Челси» истекает в конце текущего сезона.
30 января 2023 20:00
автор: Глеб Шевяков

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что французский игрок до сих пор не согласовал с «пенсионерами» продление своего контракта.

Как утверждает источник, в 31-летнем хавбеке лично заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп и рассчитывает, что футболист присоединится к стану красных следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, что Канте перешел в «Челси» в 2016 году. В нынешнем сезоне за лондонскую команду он провел два матча и не отметился результативными действиями.

Это интересно:
Эмрах Челикель: Мы не смогли договориться с «Байером» о переходе Лунева
Спортивный директор «Карабаха» Эмрах Челикель поделился, что клуб не смог договориться с российским голкипером «Байера» Андреем Луневым о трансфере в азербайджанский клуб.
30.01.2023 20:07
Футбол
«Ливерпуль» планирует подписать Канте летом 2023 года
Соглашение француза с «Челси» истекает в конце текущего сезона.
30.01.2023 20:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аль-Хиляль» готов предложить Месси самую большую зарплату в истории футбола
У аргентинского форварда истекает контракт с «ПСЖ» летом 2023 года.  
30.01.2023 19:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Свищев: Ненормально душить своих же ребят. Это не красит украинское общество
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался, что украинское общество вынудило полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского извиниться за то, что он обнялся с российским хавбеком «Монако» Александром Головиным по окончании матча их команд в чемпионате Франции.
30.01.2023 19:38
Футбол
«Вулверхэмптон» объявил о приобретении бразильского полузащитника Жоау Гомеса 
«Вулверхэмптон» объявил о приобретении бразильского полузащитника Жоау Гомеса 
«Волки» заплатили «Фламенго» за 21-летнего игрока 18,7 миллионов евро. 
30.01.2023 19:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Украинский полузащитник Малиновский извинился за объятия с российским футболистом Головиным
Украинский футболист написал, что сделал это машинально и сожалеет об этом.
30.01.2023 19:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
СПАЛ подписал бывшего полузащитника «Ромы» Наингголана
Контракт 34-летнего футболиста с клубом Серии В рассчитан до лета 2023 года.
30.01.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Лейпциг» заинтересован в подписании Иско 
30-летний испанец имеет статус свободного агента с декабря 2022 года.
30.01.2023 18:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-форвард «Динамо» Максимилиан Филипп перешел в «Вердер»
Экс-форвард «Динамо» Максимилиан Филипп перешел в «Вердер»
Трансфер оформили на правах аренды.
30.01.2023 18:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Эвертон» может приобрести полузащитника «Челси» Галлахера
Клуб готов предложить за футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов.
30.01.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика