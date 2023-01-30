«Ливерпуль» планирует подписать Канте летом 2023 года

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что французский игрок до сих пор не согласовал с «пенсионерами» продление своего контракта.

Как утверждает источник, в 31-летнем хавбеке лично заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп и рассчитывает, что футболист присоединится к стану красных следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, что Канте перешел в «Челси» в 2016 году. В нынешнем сезоне за лондонскую команду он провел два матча и не отметился результативными действиями.