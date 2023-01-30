Борис Игнатьев: Мы — сами себе хозяева. Если кто-то отказывается сыграть, то ничего страшного

«На подготовку к возобновлению сезона это никак не повлияет, мы — сами себе хозяева. Конечно, для футболиста как для профессионала интереснее играть с соперниками выше уровнем, где можно тестировать себя.

Но если кто-то отказывается сыграть, то ничего страшного — вчера, к примеру, «Локомотив» сыграл с «Сочи». Как по мне — неплохой спарринг», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

После 17 туров РПЛ «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.