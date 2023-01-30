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Борис Игнатьев: Мы — сами себе хозяева. Если кто-то отказывается сыграть, то ничего страшного

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался, что инициатива Украинской ассоциации Футбола (УАФ), которая потребовала от ФИФА и УЕФА запретить российским командам принимать участие в неофициальных матчах с клубами из других стран, не повлияет на их готовность к рестарту сезона в Российской премьер-лиге.
30 января 2023 20:18

«На подготовку к возобновлению сезона это никак не повлияет, мы — сами себе хозяева. Конечно, для футболиста как для профессионала интереснее играть с соперниками выше уровнем, где можно тестировать себя.

Но если кто-то отказывается сыграть, то ничего страшного — вчера, к примеру, «Локомотив» сыграл с «Сочи». Как по мне — неплохой спарринг», — заявил Игнатьев «Газете.Ru».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

После 17 туров РПЛ «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» Валерия Карпина. Отставание от «Спартака» составляет одно очко.

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