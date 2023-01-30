Карвахаль высказался о предстоящей игре «Реала» с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании

Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением по поводу жеребьевки полуфинальных матчей Кубка Испании.

Отмечается, что королевский клуб дважды встретится с «Барселоной» во встречах 1/2 финала турнира.

«Здесь не может быть явных фаворитов. Нужно продемонстрировать всю свою силу, чтобы пробиться в финал. Наша команда давно не завоевывала этот трофей. Буду надеется, что в это раз у нас это получится сделать», – приводит слова Карвахаля американская пресса.

Добавим, что ранее «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании со счетом 3:1.