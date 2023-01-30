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Месси объяснил, почему назвал Вегхорста придурком

Инцидент произошел во время флеш-интервью.
30 января 2023 20:33
автор: Артур Гичунцев

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил скандальный эпизод, произошедший после матча с командой Нидерландов (3:0) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Напомним, во время флеш-интервью нападающий увидел форварда «оранжевых» Ваута Вегхорста и сказал: «Иди отсюда, придурок. Что ты смотришь? Давай, иди отсюда».

– С этим игроком было много эпизодов на поле и еще парочка за его пределами. – сказал Месси каталонским СМИ. В условиях напряжения, стычек и противостояний бывает жарко и с судьей. Честно говоря, все было спонтанно.

По некоторым данным, Вегхорст подошел к Месси в подтрибунном помещении и попросил футболку, однако, нападающий был недоволен поведением нидерландских футболистов и ответил отказом в грубой форме. Ему не понравился тот факт, что игроки сборной Нидерландов оказывали давление на арбитра.

источник: «Советский спорт»
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