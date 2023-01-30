«ПСЖ» не смог договориться с «Зенитом» о переходе Малкома 

Форвард «Зенита» Малком не станет игроком «ПСЖ» нынешней зимой. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Как утверждает источник, парижане рассчитывали арендовать бразильского нападающего без обязательного права выкупа. Однако питерская команда настаивала на полноценном трансфере, либо на аренде и обязательном выкупе 25-летнего футболиста в конце сезона. Сообщается, что переговоры между сторонами сорвались.

Добавим, что Малком присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он провел 23 встречи, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.