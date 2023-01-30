Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Валенсии»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера испанской «Валенсии».

«ФК «Валенсия» сообщает, что в этот понедельник, 30 января, клуб и тренер основного состава Дженнаро Гаттузо по обоюдному согласию решили прекратить договорные отношения, которые связывали итальянского тренера с командой.

Клуб хочет поблагодарить тренера за его приверженность и работу в эти месяцы на посту главного тренера и пожелать ему удачи в его будущем. Команда вернется к тренировкам во вторник, 31 января, под руководством Форо Гонсалеса», - сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Напомним, после 18 матчей «Валенсия» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. От зоны вылета команду отделяет одно очко. Кроме того, «летучие мыши» вылетели из Кубка Испании, пропустив в полуфинал «Атлетик» из Бильбао.