«Арсенал» нацелился на полузащитника «Челси» Жоржиньо 

Руководство «Арсенала» планирует приобрести хавбека «Челси» Жоржиньо нынешней зимой. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что контракт 31-летнего игрока с «пенсионерами» истекает ближайшим летом.

По информации источника, данная сделка станет возможна, если в зимнее трансферное окно к команде Грэма Поттера присоединиться полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, а «канонирам» не удастся подписать футболиста «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Напомним, что Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне за лондонский клуб он провел 25 матчей и забил три гола. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.