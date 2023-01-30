Нападающий «Херенвена» Сарр перешел в «Лион»

Руководство «Лиона» объявило о приобретении форварда «Херенвена» Амина Сарра. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Отмечается, что ранее «олимпийцы» отказались от трансфера нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора из-за проваленного медицинского обследования.

Сообщается, что 21-летний игрок подписал соглашение с клубом Лиги 1 до лета 2027 года. Сообщается, что сумма сделки по шведскому футболисту составила 11 миллионов евро, ну учитывая бонусы.

Добавим, что Сарр выступал за «Херенвен» с января 2022 года. В текущем сезоне за нидерландский клуб он провел 20 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.