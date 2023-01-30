«ПСЖ» интересуется полузащитником «Челси» Зиешем 

«ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что ранее красно-синие не смогли договориться с «Зенитом» о переходе Малкома.

Как утверждает источник, парижане по-прежнему рассчитывают усилить атаку команды в нынешнее зимнее трансферное окно. Марокканский хавбек считается в Париже подходящим вариантом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что Зиеш выступает за «Челси» с лета 2020 года. В текущем сезоне за лондонцев он провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.