«Лидс» арендовал полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни

Американский футболист Уэстон Маккенни покинул «Ювентус». Сегодня, 30 января, полузащитник стал игроком «Лидса» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба англичан.

Финансовые детали сделки не раскрываются, однако, СМИ уверяют, что аренда игрока обошлась «Лидсу» в 1,2 млн евро. Также в соглашение включен пункт о выкупе хавбека за 33 млн евро без учета бонусов.

Маккени 24 года. Он стал полноценным игроком «Юве» летом 2021 года. За его переход итальянцы выложили 20,50 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник отыграл 15 матчей и забил 1 гол. Также на его счету 1 голевой пас.