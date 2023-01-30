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В ближайшее время Иско станет игроком берлинского «Униона»

Футболист с конца 2022 года находился без клуба.
30 января 2023 23:52
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Севильи» Иско перейдет в берлинский «Унион».

По информации немецкой прессы, уже 31 января футболист пройдет медобследование и подпишет контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, в августе 2022 года Иско подписал контракт с «Севильей». Всего он провел за команду 19 матчей, в которых забил три мяча, однако в декабре клуб с ним расстался из-за того, что тот не оправдал надежд, по мнению главного тренера.

Добавим, что «Унион» является открытием текущего сезона Бундеслиги. После 18 туров берлинцы преследуют лидирующую мюнхенскую «Баварию», отставая на одно очко.

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