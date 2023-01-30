Полузащитник «Тоттенхэма» Хиль перешел в «Севилью» на правах аренды

«Севилья» арендовала полузащитника «Тоттенхэма» Брайана Хиля до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что испанский хавбек вернулся в родной клуб спустя полтора года после перехода в состав «шпор».

Сообщается, что у испанской команды будет возможность выкупить 21-летнего футболиста летом 2023 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Добавим, что Хиль принадлежит «Тоттенхэму» с июля 2021 года. В текущем сезоне за лондонцев он провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу.