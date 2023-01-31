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Валерий Гладилин: Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Малкома

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход Малкома из петербургского «Зенита» во французский «ПСЖ».
31 января 2023 00:32

«Семак уже сказал, что пока это все на уровне слухов. Не думаю, что «Зенит» ослабит уход Малкома. Да, Малком хороший игрок, но для «Зенита» это не будет потерей. У сине-бело-голубых достаточно сильная скамейка запасных. Появится возможность для наших ребят, которые мало играют, но они все кандидаты в сборную. Для нас и «Зенита» лучше, чтобы играли наши ребята. Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Малкома», — сказал Гладилин в беседе с «Газетой.Ru»

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел трижды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

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Валерий Гладилин: Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Малкома
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход Малкома из петербургского «Зенита» во французский «ПСЖ».
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