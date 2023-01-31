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Валерий Гладилин: Ведущим футболистам хочется играть в еврокубках

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном массовом уходе легионеров из «Зенита».
31 января 2023 00:49

«Конечно, ведущим футболистам хочется играть в еврокубках. Хорошим игрокам мало играть только в чемпионате. Если наши клубы не будут играть в Европе, то они могут уйти. Их устраивает зарплата, но может не устроить отсутствие международных соревнований»,— сказал Гладилин Газете.Ru.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

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