«Вильярреал» проиграл «Райо Вальекано» и прервал пятиматчевую победную серию

Футболисты «Вильярреала» проиграли «Райо Вальекано» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 70-й минуте забил Серхио Камельо.

«Вильярреал» прервал свою пятиматчевую победную серию и с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Райо Вальекано» 29 очков, команда находится на седьмом месте.

В 20-м туре 4 февраля «Вильярреал» отправится в гости к «Эльче, а 6 февраля «Райо Вальекано» дома сыграет с «Альмерией».