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«Бавария» надеется на возвращение Нойера к началу июля

Вратарь мюнхенского клуба продолжает проходить восстановление после травмы.
31 января 2023 09:03
автор: Александр Евграфов

В тренерском штабе «Баварии» надеются, что основной вратарь команды Мануэль Нойер сможет вернуться в строй к началу предсезонной подготовки в июле, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, процесс восстановления 36-летнего голкипера идет хорошо и позволяет надеяться, что Нойер сможет вернуться в состав команды в следующем сезоне.

В начале декабря минувшего года Нойер сломал ногу во время отпуска, катаясь на горных лыжах. Травма оказалась серьезной, что голкипер выбыл из строя до конца этого сезона. Вместо него «Бавария» срочно приобрела у менхенгладбахской «Боруссии» 34-летнего Яна Зоммера, подписав с ним контракт до 30 июня 2025 года.

«Бавария» после 18 туров набрала 37 очков и лидирует в чемпионате Германии, опережая на одно очко столичный «Унион».

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