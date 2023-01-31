«Ювентус» не продлит контракт с Ди Марией

Туринский «Ювентус» не будет продлевать контракт с полузащитником Анхелем ди Марией, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, причиной этого стал режим экономии, введенный в «Ювентусе» после финансового скандала в минувшем году.

Ди Мария перешел в «Ювентус» летом минувшего года, заключив контракт до конца сезона. Аргентинец провел за «бьяконнери» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

После 20 туров чемпионата Италии «Ювентус» с 23 очками занимает 13-е место. Решением Федерации футбола Италии с команды было снято 15 очков за финансовые нарушения.