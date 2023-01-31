Магуайр отказался переходить в «Интер», но рассматривает варианты смены клуба

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отказался от перехода в «Интер» на правах аренды, сообщают британские СМИ.

По данным источника, 29-летний футболист намерен сосредоточиться на борьбе в основном составе «манкунианцев». Однако, не исключается, что Магуайр все же покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, если у него не получится получить больше игрового времени.

В этом сезоне Магуайр сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.