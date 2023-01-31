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Главу федерации футбола Франции Ле Гре рекомендовали окончательно отстранить от должности

Ему вменяются сексуальные домогательства к футбольному агенту.
31 января 2023 09:58
автор: Александр Евграфов

Аудиторы министерства высшего образования и научных исследований Франции рекомендовали окончательно отстранить президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре от занимаемой должности, сообщают французские СМИ.

По данным источника, такая рекомендация была дана по итогам аудита вопросов управления, гендерного неравенства и сексуального насилия в Федерации. Ранее футбольный агент Соня Суид, которая представляет интересы нескольких игроков сборной Франции, обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах, которые были в 2014 году.

Также Ле Гре вынужден был извиняться после неосторожных высказываний в адрес Зинеддина Зидана, когда сказал, что если бы Зидан и позвонил ему по поводу работы, то он бы не взял трубку.

В настоящее время обязанности главы федерации временно исполняет Филипп Диалло.

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