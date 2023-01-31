«Спартак» до сих пор не получил за Крала пять миллионов евро от «Вест Хэма»

Лондонский «Вест Хэм» до сих пор не рассчитался до конца с московским «Спартаком» за чешского полузащитника Алекса Крала.

По информации Metaratings, английский клуб отправил средства местной футбольной ассоциации, однако та не смогла перевести их москвичам из-за санкций и вернула обратно. С тех пор никаких новостей не поступало, «молотобойцы» на связь не выходили.

Отметим, что речь идет о сумме в пять миллионов евро за аренду футболиста. Сейчас чех выступает уже в немецком «Шальке».

Всего в составе «Спартака» Крал провел 58 матчей, в которых не отметился результативными действиями.