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«Спартак» до сих пор не получил за Крала пять миллионов евро от «Вест Хэма»

Клуб не смог перечислить деньги из-за политической обстановки.
31 января 2023 10:26
автор: Александр Шульгин

Лондонский «Вест Хэм» до сих пор не рассчитался до конца с московским «Спартаком» за чешского полузащитника Алекса Крала.

По информации Metaratings, английский клуб отправил средства местной футбольной ассоциации, однако та не смогла перевести их москвичам из-за санкций и вернула обратно. С тех пор никаких новостей не поступало, «молотобойцы» на связь не выходили.

Отметим, что речь идет о сумме в пять миллионов евро за аренду футболиста. Сейчас чех выступает уже в немецком «Шальке».

Всего в составе «Спартака» Крал провел 58 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

источник: Metaratings.ru
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