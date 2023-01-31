World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Форвард ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды

Контракт предусматривает возможность выкупа игрока.
31 января 2023 11:07
автор: Александр Евграфов

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Верону» на правах аренды до конца сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Ранее Гайч продлил контракт с ЦСКА на полгода.

23-летний Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне форвард отыграл 11 матчей и набрал 4 (2+2) по системе «гол+пас». В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды за итальянский «Беневенто». В его активе 15 матчей и 2 гола.

Это интересно:
Форвард ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды
Контракт предусматривает возможность выкупа игрока.
31.01.2023 11:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» до сих пор не получил за Крала пять миллионов евро от «Вест Хэма»
Клуб не смог перечислить деньги из-за политической обстановки.
31.01.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главу федерации футбола Франции Ле Гре рекомендовали окончательно отстранить от должности
Ему вменяются сексуальные домогательства к футбольному агенту.
31.01.2023 09:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Магуайр отказался переходить в «Интер», но рассматривает варианты смены клуба
Решение защитника «Манчестер Юнайтед» будет зависеть от полученного игрового времени.
31.01.2023 09:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» не продлит контракт с Ди Марией
В туринском клубе пытаются сэкономить средства после всех санкций, наложенных на клуб.
31.01.2023 09:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бавария» надеется на возвращение Нойера к началу июля
Вратарь мюнхенского клуба продолжает проходить восстановление после травмы.
31.01.2023 09:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Вильярреал» проиграл «Райо Вальекано» и прервал пятиматчевую победную серию
Футболисты «желтой подводной лодки» занимают пятое место в Ла Лиге.
31.01.2023 08:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии
В предыдущем раунде «молотобойцы» победили «Дерби Каунти».
31.01.2023 08:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Валерий Гладилин: Ведущим футболистам хочется играть в еврокубках
Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном массовом уходе легионеров из «Зенита».
31.01.2023 00:49
Футбол
Валерий Гладилин: Я уверен, что «Зенит» станет чемпионом и без Малкома
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил возможный переход Малкома из петербургского «Зенита» во французский «ПСЖ».
31.01.2023 00:32
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика