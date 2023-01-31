Форвард ЦСКА Гайч перешел в «Верону» на правах аренды

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Верону» на правах аренды до конца сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

Ранее Гайч продлил контракт с ЦСКА на полгода.

23-летний Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне форвард отыграл 11 матчей и набрал 4 (2+2) по системе «гол+пас». В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды за итальянский «Беневенто». В его активе 15 матчей и 2 гола.