«СКА-Хабаровск» планирует подписать Данилкина из «Химок»

«СКА-Хабаровск» интересуется центральным защитником подмосковных «Химок» Егором Данилкиным.

Об этом сообщает Metaratings, добавляя, что сам футболист еще не определился со своим будущим.

Напомним, ранее стало известно, что «Химки» в зимнюю паузу покинули десять игроков стартового состава, среди которых основной голкипер команды Михаил Лантратов и чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков. Кроме того, в прессе ходили слухи о конфликте главного тренера команды Спартака Гогниева с другим экс-полузащитником красно-белых Аязом Гулиевым.

В текущем сезоне Данилкин провел восемь матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров химчане с 12 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «СКА-Хабаровск» по результатам 20 туров с 33 очками идет на пятой строчки Первой лиги, на одно очко отставая от зоны переходных матчей за право выхода в РПЛ.