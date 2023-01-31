Зиеш прилетел в Париж, «ПСЖ» хочет успеть договориться с «Челси» до полуночи

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш прибыл в Париж, чтобы окончательно уладить все формальности своего перехода в «ПСЖ» на правах аренды.

По информации французской прессы, парижане планируют успеть договориться с лондонцами об аренде футболиста до полуночи 1 февраля, когда в Европе закроется зимнее трансферное окно.

Кроме того, как сообщает источник, партнер Зиеша по сборной Ашраф Хакими подтвердил, что Хаким перейдет в «ПСЖ».

Напомним, Зиеш провел 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. В составе сборной Марокко игрок дошел до полуфинала ЧМ-2022. В итоге его команда остановилась в шаге от медалей, впервые в своей истории заняв четвертое место.

Ранее слухи отправляли марроканца в итальянский «Милан».