Бывший игрок «Зенита» Азмун может перейти из «Байера» в «Марсель»

Бывший игрок «Зенита» Сердар Азмун, выступающий ныне в составе «Байера» может продолжить карьеру в «Марселе», сообщают французские СМИ.

По данным источника, переговоры о трансфере инициировал бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, который сейчас работает в «Марселе».

Контракт иранского форварда с «Байером» рассчитан до 2027 года.

В 13 матчах за «Байер» Азмун отметился двумя результативными передачами. Сумма возможного трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

Азмун является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.