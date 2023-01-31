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«Торпедо» интересуется японцем и колумбийцем

В столичной команде могут появиться экзотические футболисты.
31 января 2023 12:51
автор: Александр Шульгин

Московское «Торпедо» интересуется японским полузащитником Дайсуке Йокотой и колумбийским вингером Камило Меной.

В настоящее время футболисты выступают за латвийскую «Валмиеру». За трансфер японца автозаводцы могут заплатить всего 300 тысяч евро, поскольку его контракт с клубом заканчивается летом. За колумбийца латыши просят 1,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Йокота забил восемь мячей и десять раз ассистировал партнерам. В активе Мены 14 голов и 14 результативных передач.

Напомним, после 17 туров «Торпедо» с шестью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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