«Торпедо» интересуется японцем и колумбийцем

Московское «Торпедо» интересуется японским полузащитником Дайсуке Йокотой и колумбийским вингером Камило Меной.

В настоящее время футболисты выступают за латвийскую «Валмиеру». За трансфер японца автозаводцы могут заплатить всего 300 тысяч евро, поскольку его контракт с клубом заканчивается летом. За колумбийца латыши просят 1,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Йокота забил восемь мячей и десять раз ассистировал партнерам. В активе Мены 14 голов и 14 результативных передач.

Напомним, после 17 туров «Торпедо» с шестью очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.