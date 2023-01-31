Неизвестные сыграли футбольный матч под видом клуба Второй лиги

Футболисты подмосковного «Знамени» не принимали участия в товарищеском матче против пензенского «Зенита», сообщает пресс-служба «Знамени» в соцсетях.

На официальном сайте пензенского клуба фигурирует информация о результате товарищеского матча ФК «Зенит-Пенза» против «Знамени». Игра, которая состоялась 27 января, завершилась со счетом 4:4, причем все мячи были забиты во втором тайме.

Букмекеры принимали ставки на исход встречи, и данный матч фигурирует в лентах букмекерских контор.

Однако, в соцсетях пресс-служба команды из Ногинска отметили, что 27 января футболисты основного состава никуда не выезжали, ни с кем не играли, а принимали участие в тренировке. В соцсетях «Зенита» указано, что 27 января основной состав пензенской команды провел товарищеский матч против молодежной, которой завершился победой основы – 4:1.

По данным источника, знакомого с ситуацией, Российский футбольный союз уже извещен о странном матче, и теперь во всех обстоятельствах игры еще предстоит разобраться.