«Тоттенхэм» отдаст Доэрти в аренду «Атлетико»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти покинет команду и на правах аренды присоединится к мадридскому «Атлетико».

По информации испанской прессы, такое решение было принято самим футболистом из-за того, что руководство планирует приобрести на его позицию Педро Порро из лиссабонского «Спортинга».

Добавим, что в текущем сезоне Доэрти провел 16 матчей, в которых забил один мяч.

При этом арендное соглашение не будет подразумевать опцию выкупа. По окончании срока аренды игрок вернется в Лондон.