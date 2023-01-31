Неймар не сыграет с «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустит выездной матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», сообщает пресс-служба столичной команды.

По данным медштаба «ПСЖ» у бразильца диагностирована мышечная усталость и он будет находиться на лечении. Матч «Монпелье» - «ПСЖ» состоится 1 февраля.

«ПСЖ» с 48 очками лидирует в Лиге 1, опережая «Ланс» на три очка. У «Монпелье» 20 очков и 14-е место в турнирной таблице.

На счету Неймара в нынешнем сезоне 12 голов и 10 результативных передач в 18 матчах.