Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эриксен выбыл из строя на три месяца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен выбыл из строя на три месяца из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.

Игрок «МЮ» и сборной Дании получил травму лодыжки в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом». «Манчестер Юнайтед» победил 3:1 и в 1/8 финала сыграет с «Вест Хэмом».

По предварительной информации, 30-летний датчанин сможет вернуться в состав только к концу апреля-началу мая.

В этом сезоне Эриксен сыграл за «МЮ» 31 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал девять результативных передач.

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.