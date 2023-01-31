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Нагельсман - о переходе Канселу в «Баварию»: Очень спонтанно. Я даже не успел с ним поговорить

Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона
Нагельсман - о переходе Канселу в «Баварию»: Очень спонтанно. Я даже не успел с ним поговорить
31 января 2023 16:27
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автор фото: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал переход португальского защитника Жоау Канселу в немецкий клуб из «Манчестер Сити» на правах аренды.

«Все произошло очень спонтанно после матча с «Айнтрахтом». Я даже не успел заранее поговорить с ним», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона, однако включает в себя опцию выкупа португальского защитника, сумма отступных за которого составляет 70 миллионов евро.

28-летний Канселу, в активе которого чемпионские титулы Англии, Италии и Португалии, выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, куда перешел из итальянского «Ювентуса». Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до июня 2027 года. За английский клуб футболист провел 154 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Ранее британские СМИ сообщали, что у Канселу возник конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой из-за нехватки игрового времени после чемпионата мира в Катаре.

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