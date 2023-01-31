Иван Сергеев: Все команды, которые вверху турнирной таблицы, конкуренты «Зениту»

«Все команды, которые находятся вверху турнирной таблицы, конкуренты. Но не надо смотреть на них, нужно отталкиваться от своей игры. Если будем побеждать, нас никто не догонит. Не воспринимаю «Спартак» отдельно от всех остальных, одинаково ко всем готовимся», – сказал Сергеев «Чемпионату».

«Зенит» набрал 42 очка после 17 матчей РПЛ и потерпел всего одно поражение в первой части чемпионата России. «Спартак», расположившийся на второй позиции, набрал на шесть очков меньше. Замыкает первую тройку «Ростов» (35).