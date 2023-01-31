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Александр Тарханов: Гайч не играл определяющую роль в ЦСКА

Бывший президент ЦСКА Александр Тарханов высказался о переходе форварда армейцев Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.
Александр Тарханов: Гайч не играл определяющую роль в ЦСКА
31 января 2023 17:24
автор: Дарья Савинова

«Покинул, да покинул, что сделаешь. Он и не играл определяющую роль в команде, даже в состав не всегда проходил. Сложно сказать об этом игроке что-то.

Мощный парень, высокий. Умеет в футбол играть, но покинул клуб по другим причинам», - сказал Тарханов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Ранее ЦСКА сообщил, что Гайч проведет в «Вероне» остаток текущего сезона, после чего итальянский клуб сможет выкупить права на аргентинского футболиста. Перед уходом 23-летний нападающий продлил контракт с москвичами на полгода.

источник: «Советский спорт»
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