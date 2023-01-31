Тедеско может стать главным тренером сборной Бельгии

Сборная Бельгии планирует назначить на пост главного тренера национальной команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает бельгийская пресса.

Отмечается, что в сентябре прошлого года «Лейпциг» объявил о прекращении сотрудничества с 37-летним специалистом.

Как утверждает источник, представители бельгийской федерации футбола готовы предложить экс-наставнику «Спартака» соглашение до 2026 года.

Напомним, что Тедеско руководил «Лейпцигом» с декабря 2021 года. В текущем сезоне немецкая команда занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 35 очков после 18 матчей.