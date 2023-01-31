Вратарь «ПСЖ» Навас не присоединится к «Ноттингем Форест» этой зимой 

Переход голкипера «ПСЖ» Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест» не состоится в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что ранее 36-летний вратарь согласовал условия контракта с «лесниками».

По информации источника, красно-синие отказались самостоятельно выплачивать зарплату костариканцу в случае аренды футболиста в английскую команду.

Напомним, что Навас выступает за «ПСЖ» с 2019 года. В текущем сезоне за парижан он провел два матча, пропустил один гол и отстоял одну встречу на ноль.