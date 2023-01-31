В Москве прошел благотворительный футбольный турнир «Мы все можем сами»

Победителем турнира стала команда воспитанников Лухтоновской школы-интерната. Команда-победитель получила в подарок два комплекта настольного футбола, а все призеры – спортинвентарь для занятий в футбольных секциях. Лучших игроков турнира организаторы наградили велосипедами.

Источник фото: Предоставлено БК Фонбет

Мероприятие было организовано совместными усилиями благотворительной программы Фонбет «Ставка на Добро», ПФК ЦСКА и фондом «Поделись теплом».

Напомним, что в августе игрок ПФК ЦСКА Хорхе Карраскаль передал чек от БК Фонбет на 500 000р фонду «Поделись теплом» в рамках ежемесячной акции «Лучший игрок месяца».

Подробности о благотворительной деятельности компании в рамках «Ставки на добро» можно узнать на этой странице.