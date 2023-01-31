Защитник «Барселоны» Бельерин близок к переходу в «Спортинг»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин прибыл в Лиссабон ради перехода в «Спортинг». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что вместе с испанцем в столице Португалии находится агент футболиста.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 27-летнего игрока. В скором времени защитник пройдет медицинское обследование для подписания контракта со «львами».

Добавим, что Бельерин присоединился к «Барселоне» в начале текущего сезона. За каталонский клуб он провел семь матчей и не отметился результативными действиями.