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Защитник «Барселоны» Бельерин близок к переходу в «Спортинг»

Испанский игрок уже находится в Лиссабоне.
Защитник «Барселоны» Бельерин близок к переходу в «Спортинг»
31 января 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Барселона»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин прибыл в Лиссабон ради перехода в «Спортинг». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что вместе с испанцем в столице Португалии находится агент футболиста.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 27-летнего игрока. В скором времени защитник пройдет медицинское обследование для подписания контракта со «львами».

Добавим, что Бельерин присоединился к «Барселоне» в начале текущего сезона. За каталонский клуб он провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

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