«Брайтон» отказался продавать Кайседо в «Арсенал» этой зимой 

«Арсенал» не подпишет полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что лондонский клуб нацелился на приобретении хавбека «Челси» Жоржиньо после несостоявшегося перехода эквадорца.

По информации источника, все предложения «канониров» по 21-летнему игроку были отклонены. «Чайки» не готовы расстаться с эквадорским футболистом этой зимой.

Напомним, что Кайседо перешел в «Брайтон» в январе 2022 года. В текущем сезоне за английскую команду он провел 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.