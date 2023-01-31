«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака»

Руководство «Спартака» объявило о полноценном переходе хавбека Фаниля Сунгатулина в «Урал». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что прошлую часть сезона российский полузащитник выступал за екатеринбургскую команду на правах аренды.

Сообщается, что в сделке по 21-летнему футболисту прописаны условия, при котором московский клуб получит процент от последующей продажи игрока, а также первоочередное право выкупа хавбека.

Добавим, что в текущем сезоне Сунгатулин за «Урал» провел 16 матчей и не отметился результативными действиями.