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«Кубань» объявила о переходе футболиста, осужденного в Швеции

Речь идет о гвинейском вингере Амаду Думбуя.
31 января 2023 20:47

Пресс-служба «Кубани» объявила о переходе гвинейского вингера Амаду Думбуя.

Бывший игрок «Юргордена» пребывал в статусе свободного агента.

Напомним, в октябре прошлого года Амаду было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера и мелких правонарушений, связанных с запрещенными веществами.

Окружной суд признал Думбия виновным в преступлениях с наркотическими средствами, но снял обвинения в изнасиловании. Приговор может быть обжалован, рассмотрение апелляции займет до одного года.

источник: ФК «Кубань»
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