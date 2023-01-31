«Кубань» объявила о переходе футболиста, осужденного в Швеции

Пресс-служба «Кубани» объявила о переходе гвинейского вингера Амаду Думбуя.

Бывший игрок «Юргордена» пребывал в статусе свободного агента.

Напомним, в октябре прошлого года Амаду было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера и мелких правонарушений, связанных с запрещенными веществами.

Окружной суд признал Думбия виновным в преступлениях с наркотическими средствами, но снял обвинения в изнасиловании. Приговор может быть обжалован, рассмотрение апелляции займет до одного года.