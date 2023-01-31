Аргентинский защитник Херман Конти высказался о своем переходе в «Локомотив».

Отмечается, что 28-летний игрок подписал контракт с московским клубом на два с половиной года.

«Мое желание перейти сюда связано с тем, что я хотел попробовать себя в европейском чемпионате. Это настоящий вызов самому себе. Считаю, что в Аргентине не так интересно. Хочу помочь своей новой команде выйти из трудной ситуации и добиваться результатов», – приводит слова Конти пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что Конти присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента. В прошлой году он выступал за «Америку Минейро», за которую провел 38 матчей и забил один гол.