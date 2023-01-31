Полузащитник «Баварии» Забитцер переходит в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды

«Манчестер Юнайтед» арендовал хавбека «Баварии» Марселя Забитцера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что у манкунианцев нет возможности выкупить 28-летнего игрока по истечении срока аренды.

Сообщается, что «красные дьяволы» берут австрийца в аренду до конца текущего сезона.

Напомним, что Забитцер присоединился к «Баварии» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Юлиана Нагельсмана он провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.