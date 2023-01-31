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Гол Оздоева помог «Фатиху Карагюмрюку» сыграть вничью с «Бешикташем»

Россиянин забил гол на 49-й минуте матча.
31 января 2023 23:00
автор: Глеб Шевяков

«Фатих Карагюмрюк» в домашнем матче 22-го тура турецкой Суперлиги сыграл вничью с «Бешикташем».

Отметим, что очная встреча турецких команд завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте матча гостевая команда повела в счета благодаря голу Дженка Тосуна. Магомодед Оздоев сравнял счет встречи на 49-й минуте с результативной передачи Фабио Борини.

Добавим, что в настоящий момент «Фатих Карагюмрюк» занимает десятую строку в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка после 20 сыгранных матчей. «Бешикташ» располагается на четвертом месте, имея в своем активе 39 очков.

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