Гол Оздоева помог «Фатиху Карагюмрюку» сыграть вничью с «Бешикташем»

«Фатих Карагюмрюк» в домашнем матче 22-го тура турецкой Суперлиги сыграл вничью с «Бешикташем».

Отметим, что очная встреча турецких команд завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте матча гостевая команда повела в счета благодаря голу Дженка Тосуна. Магомодед Оздоев сравнял счет встречи на 49-й минуте с результативной передачи Фабио Борини.

Добавим, что в настоящий момент «Фатих Карагюмрюк» занимает десятую строку в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка после 20 сыгранных матчей. «Бешикташ» располагается на четвертом месте, имея в своем активе 39 очков.