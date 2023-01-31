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Артета – о переходе Жоржиньо в «Арсенал»: К нам пришел игрок с высоким игровым интеллектом 

31-летний хавбек подписал контракт с лондонским клубом до лета 2024 года.
31 января 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о переходе Жоржиньо в стан «канониров».

Отмечается, что «пушкари» заплатили за трансфер полузащитника «Челси» 13,7 миллионов евро.

«К нам пришел футболист с высоким игровым интеллектом. Жоржиньо обладает лидерскими качествами и огромным опытом как в премьер-лиге, так и в игре за сборную Италии. Мы ради видеть его в нашей команде», – приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Добавим, что Жоржиньо подписал соглашение с «Арсеналом» до лета 2024 года с возможностью продления контракта на один сезон.

В текущем сезоне за «Челси» он провел 25 матчей и забил три гола.

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