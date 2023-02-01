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Трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» был зарегистрирован

Покупка стала рекордной для клуба АПЛ.
01 февраля 2023 08:28
автор: Максим Скороходов

Рынок ценных бумаг Португалии зарегистрировал трансфер полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».

Английский клуб заплатит рекордные для своей страны 121 млн евро. Ранее самой дорогой покупкой был переход хавбека Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 113 млн.

6,56 процента от сделки за Фернандеса уйдет агентам, при этом отмечается, что «Челси» сможет вернуть 3,78 из них, четверть от оставшейся суммы причитается аргентинскому «Ривер Плейту», воспитавшему 22-летнего футболиста, остальное получит «Бенфика».

Добавим, что лучший молодой игрок чемпионата мира в Катаре выступает за португальский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне за команду Роджера Шмидта он провел 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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Трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» был зарегистрирован
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