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«Челси» трижды отправил неверные документы и провалил трансфер Зиеша в «ПСЖ»

Чемпионы Франции готовятся подать апелляцию.
01 февраля 2023 12:20
автор: Александр Евграфов

Лондонский «Челси» трижды послал неверные документы по переходу полузащитника Хакима Зиеша в «Пари Сен-Жермен» и провалил трансфер, сообщают французские СМИ.

По данным источника, в документах на 29-летнего марокканца постоянно обнаруживались ошибки и в результате команды не успели оформить сделку до закрытия трансферного окна во Франции. В «Челси» пытались включить в договор право выкупа Зиеша, и финальное согласование затянулось. В первоначальном варианте, Зиеш должен был перейти во французский клуб в аренду без права выкупа.

Руководство «ПСЖ» уже заявило, что намерено подать апелляцию во французскую лигу, однако, как отмечает источник, шансы на ее удовлетворение малы.

В нынешнем сезоне Зиеш, выступавший также за сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре, провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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«Челси» трижды отправил неверные документы и провалил трансфер Зиеша в «ПСЖ»
Чемпионы Франции готовятся подать апелляцию.
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