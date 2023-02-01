World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Борис Пайкин: В историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит

Депутат Госдумы Борис Пайкин оценил траты российских клубов на трансферы.
01 февраля 2023 14:26

«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году $143,1 млн. Это десятое место в мире по рейтингу ФИФА. Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции? Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но, учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола — это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.

Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с «Реалом» или «Барселоной». Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана.

И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить», — сказал Пайкин «Газете.Ru».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Это интересно:
Морган - потроллил фанатов «Челси»: Вам нужен телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице
Журналист высказался о тратах «аристократов».
01.02.2023 14:35
Футбол
Кокорин - о времени проведенном в тюрьме: Хорошая школа, каждый мужчина должен отсидеть
Российский форвард провел в тюрьме чуть меньше года.
01.02.2023 14:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Борис Пайкин: В историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит
Депутат Госдумы Борис Пайкин оценил траты российских клубов на трансферы.
01.02.2023 14:26
Футбол
«Челси» трижды отправил неверные документы и провалил трансфер Зиеша в «ПСЖ»
Чемпионы Франции готовятся подать апелляцию.
01.02.2023 12:20
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Барселона» не успела купить мексиканского защитника Хулиана Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси»
Немного не уложились в срок.
01.02.2023 12:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до игры
Федерация футбола Румынии грозила снятием очков с национального чемпионата
01.02.2023 11:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ноттингем Форест» арендовал Кейлора Наваса у «ПСЖ»
Коста-риканский вратарь доиграет сезон в Англии.
01.02.2023 11:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» был зарегистрирован
Покупка стала рекордной для клуба АПЛ.
01.02.2023 08:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Марсель» достиг договоренности о переходе Витиньи из «Браги» за 30 млн евро
Футболист уже прибыл во Францию и готов пройти медосмотр.
31.01.2023 23:53
Футбол
Артета – о переходе Жоржиньо в «Арсенал»: К нам пришел игрок с высоким игровым интеллектом 
31-летний хавбек подписал контракт с лондонским клубом до лета 2024 года.
31.01.2023 23:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика