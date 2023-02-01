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Кокорин - о времени проведенном в тюрьме: Хорошая школа, каждый мужчина должен отсидеть

Российский форвард провел в тюрьме чуть меньше года.
01 февраля 2023 14:33
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о времени, проведенном в тюрьме

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. Нужно сделать лайф-хак для ребят, которые чуть поплыли - на месяц в СИЗО», - сказал футболист в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Напомним, что Кокорин был вместе со своим братом Кириллом и другим футболистом Павлом Мамаевым 11 октября 2018 года арестованы по двум делам об участии в драке.

8 мая 2019 года Александр Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Вышел на свободу форвард по УДО 6 сентября того же года.

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