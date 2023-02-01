Владимир Ивич: Сперцян определено один из лучших в нашей команде

«Сперцян определено один из лучших в нашей команде. В последние шесть месяцев он показывал хорошие результаты. Он должен остаться в «Краснодаре». Но если будет интерес из-за рубежа, будем искать решение. Общаться с владельцем клуба.

Я не тот тренер, который будет держать игрока в клубе. Я не буду держать тех, кто этого не хочет. Сейчас он остаётся с нами», — передает слова Ивича «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован эйндховенский ПСВ. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах РПЛ, забил девять голов и отдал пять результативных передач.