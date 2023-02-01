«ПСЖ» отказали в апелляции по аренде игрока «Челси» Зиеша

Французская федерация футбола (LFP) отклонила апелляцию команды «Пари Сен-Жермен» по поводу сорвавшегося трансфера полузащитника «Челси» Хакима Зиеша, сообщают французские СМИ.

По данным источника, «Челси» трижды отправляла документы на регистрацию трансфера с ошибками. Это привело к затягиванию процесса и сделку не смогли оформить до закрытия зимнего трансферного окна.

Контракт игрока «Челси» и сборной Марокко рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Зиеш должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.